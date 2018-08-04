Баварія не буде витрачати 200 мільйонів євро на трансфер одного футболіста

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про конкуренцію в Лізі чемпіонів з багатими клубами та про фінансову політику мюнхенців.

"Так добре, як ми грали в останні десять років, ми не грали дуже давно. Але якщо ми виграємо чемпіонат Німеччини з відривом у 20 очок і, на жаль, програємо у півфіналі Ліги чемпіонів, говорять про поганий сезон для нас.

Баварія відмовилась міняти Боатенга на Мартіаля

Ми грали не проти інших клубів, а проти держав. Якщо одного разу якийсь клуб зникне, тому що держава забере звідти гроші, Баварія буде існувати.

Трансфери? Якщо ми побачимо проблемні позиції, то купимо гравця за 50, 60 або 80 мільйонів. Але це буде виключенням з правил.

Одне можна сказати точно: поки ми несемо відповідальність за клуб, я можу виключити божевільні речі на зразок трансферу за 200 мільйонів євро", – цитує Хьонесса ESPN.

Барселона офіційно підтвердила домовленість про трансфер Артуро Відаля