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Баварія не буде витрачати 200 мільйонів євро на трансфер одного футболіста

15:45 237 Читать на русском
Баварія не буде витрачати 200 мільйонів євро на трансфер одного футболіста
Улі Хьонесс / фото ФК Баварія

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про конкуренцію в Лізі чемпіонів з багатими клубами та про фінансову політику мюнхенців.

"Так добре, як ми грали в останні десять років, ми не грали дуже давно. Але якщо ми виграємо чемпіонат Німеччини з відривом у 20 очок і, на жаль, програємо у півфіналі Ліги чемпіонів, говорять про поганий сезон для нас.

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Ми грали не проти інших клубів, а проти держав. Якщо одного разу якийсь клуб зникне, тому що держава забере звідти гроші, Баварія буде існувати.

Трансфери? Якщо ми побачимо проблемні позиції, то купимо гравця за 50, 60 або 80 мільйонів. Але це буде виключенням з правил.

Одне можна сказати точно: поки ми несемо відповідальність за клуб, я можу виключити божевільні речі на зразок трансферу за 200 мільйонів євро", – цитує Хьонесса ESPN.

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Теги
Німеччина Улі Хьонесс Баварія Баварія
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