У суботу 29-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Баварія – Кельн – 2:0

Голи: Геррейро, 65, Мюллєр, 90+3

Борусія М – Борусія Д – 1:2

Голи: Вьобер, 36 – Забітцер, 22, 28 (п.)

Вилучення: Адейємі, 66 (Борусія Д, друга жовта картка)

Бохум – Хайденхайм – 1:1

Голи: Шлоттербек, 90 – Шлоттербек, 81 (аг.)

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 3:0

Голи: Ольмо, 13, Шешко, 68, Опенда, 82

Майнц – Хоффенхайм – 4:1

Голи: Буркардт, 47, Мвене, 51, Груда, 63, Онісіво, 89 – Кадержабек, 19

Штутгарт – Айнтрахт – початок матчу о 19:30

Аугсбург переміг Уніон

Баварія вдома отримала чимало проблем з Кельном. "Цапи" могли двічі забивати ще до середини тайму, але Аліду та Адамяну бракувало точності. Згодом Геррейро виходив сам на сам з кіпером гостей, однак не зміг переграти останнього, а Кейн за трохи влучив у стійку. Перед самою перервою вже Тель випробував на міцність каркас воріт.

Другий тайм був для команди Тухеля вдалішим – Геррейро забив дивовижний гол у дев'ятку, а Мюллєр у доданий час закріпив успіх мюнхенців, які продовжують відставати від Байєра на 13 очок.

Дортмундська Борусія у гонитві за Лігою чемпіонів у меншості здолала Борусію менхенгладбаську. Забітцер в середині тайму протягом 5 хвилин оформив два голи (один з пенальті) і мав шанс забити ще. Зрештою він таки забив зі ще одного одинадцятиметрового, але арбітр після взяття воріт вирішив перевірити правильність призначення стандарту і скасував своє рішення, вкравши у Марселя хет-трик.

Ще до перерви "жеребці" один гол відквитали, а після відпочинку мали всі шанси врятувати гру – з 66-ї хвилини суперник грав у меншості (Адейємі отримав другий "гірчичник"). Та підопічні Едіна Терзіча втримали переможний рахунок і заробили надважливі три очки.

Бохум розписав веселу нічию з Хайденхаймом. Цікаво, що у цьому матчі забивав лише один футболіст – Кевен Шлоттербек. 26-річний захисник за 10 хвилин до завершення матчу зрізав м'яч у власні ворота, а під завісу гри зумів реабілітуватись, врятувавши очко для рурців.

РБ Лейпциг розгромив Вольфсбург і не дозволив Борусії Д обійти себе у турнірній таблиці – "бики" продовжують йти в зоні Ліги чемпіонів, маючи однакову кількість очок з дортмундцями, однак випереджають їх за додатковими показниками.

Майнц, який веде відчайдушну боротьбу за виживання, несподівано розбив Хоффенхайм на своєму полі. Господарі пропустили першими і здалось, що суперник набере чергові очки у гонитві за єврокубками. Та другий тайм перевернув все з ніг на голову – Майц забив 4 голи і тепер його шанси на збереження прописки у Бундеслізі виглядають не такими безнадійними.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ