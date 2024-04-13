Баварія не без проблем дотисла Кельн, РБ Лейпциг розгромив Вольфсбург і не пустив Борусію Д у зону Ліги чемпіонів
Німеччина, Бундесліга, 29-й тур
Баварія – Кельн – 2:0
Голи: Геррейро, 65, Мюллєр, 90+3
Борусія М – Борусія Д – 1:2
Голи: Вьобер, 36 – Забітцер, 22, 28 (п.)
Вилучення: Адейємі, 66 (Борусія Д, друга жовта картка)
Бохум – Хайденхайм – 1:1
Голи: Шлоттербек, 90 – Шлоттербек, 81 (аг.)
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 3:0
Голи: Ольмо, 13, Шешко, 68, Опенда, 82
Майнц – Хоффенхайм – 4:1
Голи: Буркардт, 47, Мвене, 51, Груда, 63, Онісіво, 89 – Кадержабек, 19
Штутгарт – Айнтрахт – початок матчу о 19:30
Баварія вдома отримала чимало проблем з Кельном. "Цапи" могли двічі забивати ще до середини тайму, але Аліду та Адамяну бракувало точності. Згодом Геррейро виходив сам на сам з кіпером гостей, однак не зміг переграти останнього, а Кейн за трохи влучив у стійку. Перед самою перервою вже Тель випробував на міцність каркас воріт.
Другий тайм був для команди Тухеля вдалішим – Геррейро забив дивовижний гол у дев'ятку, а Мюллєр у доданий час закріпив успіх мюнхенців, які продовжують відставати від Байєра на 13 очок.
Дортмундська Борусія у гонитві за Лігою чемпіонів у меншості здолала Борусію менхенгладбаську. Забітцер в середині тайму протягом 5 хвилин оформив два голи (один з пенальті) і мав шанс забити ще. Зрештою він таки забив зі ще одного одинадцятиметрового, але арбітр після взяття воріт вирішив перевірити правильність призначення стандарту і скасував своє рішення, вкравши у Марселя хет-трик.
Ще до перерви "жеребці" один гол відквитали, а після відпочинку мали всі шанси врятувати гру – з 66-ї хвилини суперник грав у меншості (Адейємі отримав другий "гірчичник"). Та підопічні Едіна Терзіча втримали переможний рахунок і заробили надважливі три очки.
Бохум розписав веселу нічию з Хайденхаймом. Цікаво, що у цьому матчі забивав лише один футболіст – Кевен Шлоттербек. 26-річний захисник за 10 хвилин до завершення матчу зрізав м'яч у власні ворота, а під завісу гри зумів реабілітуватись, врятувавши очко для рурців.
РБ Лейпциг розгромив Вольфсбург і не дозволив Борусії Д обійти себе у турнірній таблиці – "бики" продовжують йти в зоні Ліги чемпіонів, маючи однакову кількість очок з дортмундцями, однак випереджають їх за додатковими показниками.
Майнц, який веде відчайдушну боротьбу за виживання, несподівано розбив Хоффенхайм на своєму полі. Господарі пропустили першими і здалось, що суперник набере чергові очки у гонитві за єврокубками. Та другий тайм перевернув все з ніг на голову – Майц забив 4 голи і тепер його шанси на збереження прописки у Бундеслізі виглядають не такими безнадійними.