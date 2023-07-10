"Шпоры" оценивают своего лучшего бомбардира в 120 млн фунтов (140 млн евро), сообщает Daily Mail.

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Цена выглядит слишком амбициозной, если вспомнить что Кейну скоро исполнится 30, а его контракт действует еще год. В истории футбола больше платили только за Неймара (222 млн) и Мбаппе (140 млн). Главным претендентом на Кейна считалась Бавария, но мюнхенцы не собираются тратить даже 100 млн фунтов. Последнее предложение "ротен" составляло 80 млн евро+бонусы. Если Тоттенхэм продолжит гнуть свою линию, то Бавария отложит подписание Кейна на следующие окна.

Сам Харри пока не делает никаких публичных заявлений. Форвард собирается спокойно прийти на летние сборы Тоттенхэма и поговорить с новым тренером Анге Постекоглу.

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