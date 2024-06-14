Боруссия продолжает отпускать персон, которые были ключевыми в походе за финалом Лиги чемпионов.

Дортмундский клуб на официальном сайте сообщил об уходе защитника Матса Хуммельса.

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Ветеран выступал за "пчел" с 2019 года, это был его второй приход в клуб. Всего за Боруссию Матс отыграл в 508 матчах во всех турнирах, оформив 38 голов и 23 ассиста. Дважды выигрывал чемпионат Германии, дважды Кубок и трижды Суперкубок Германии. 35-летний Хуммельс оставался ключевым игроком нынешнего похода в ЛЧ, который завершился поражением Реалу в финале.

Напомним, ранее Боруссия попрощалась с другой легендой Марко Ройсом и тренером Эдином Терзичем. По слухам, с последним Хуммельс открыто конфликтовал, что не слишком понравилось руководству Дортмунда.

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