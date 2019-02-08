toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Бавария нацелилась на партнера Коноплянки Кутучу

10:46 28 Читати українською
Бавария нацелилась на партнера Коноплянки Кутучу
Ахмед Кутучу / ФК Шальке

Юный форвард Шальке Ахмед Кутучу летом может перейти в Баварию.

Бавария обратила внимание на турецкого юниора Шальке Ахмеда Кутучу, сообщает Bild.

Бавария подписала, возможно, самого перспективного немецкого форварда – тайное соглашение

18-летний нападающий родился и прожил всю свою жизнь в Германии, а мюнхенцам будет крайне трудно его подписать, поскольку тот недавно продлил контракт с "кобальтовыми" до 2022 года.

Шальке после 20 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Трансферы Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Ахмед Кутучу Ахмед Кутучу Бавария Бавария Шальке Шальке Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
32
мин
Кьево
21:30
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук