Бавария нацелилась на партнера Коноплянки Кутучу

Юный форвард Шальке Ахмед Кутучу летом может перейти в Баварию.

Бавария обратила внимание на турецкого юниора Шальке Ахмеда Кутучу, сообщает Bild.

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18-летний нападающий родился и прожил всю свою жизнь в Германии, а мюнхенцам будет крайне трудно его подписать, поскольку тот недавно продлил контракт с "кобальтовыми" до 2022 года.

Шальке после 20 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка.

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