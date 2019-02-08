Баварія націлилась на партнера Коноплянки Кутучу

Юний форвард Шальке Ахмед Кутучу влітку може перейти в Баварію.

Баварія звернула увагу на турецького юніора Шальке Ахмеда Кутучу, повідомляє Bild.

Баварія підписала, можливо, найперспективнішого німецького форварда – таємна угода

18-річний нападник народився та прожив усе своє життя в Німеччині, а мюнхенцям буде вкрай важко його підписати, оскільки той нещодавно продовжив контракт з "кобальтовими" до 2022 року.

Шальке після 20 турів займає 12 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 22 очки.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто