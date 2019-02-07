Бавария подписала, возможно, самого перспективного немецкого форварда – тайное соглашение

Центрфорвард Гамбурга Янн-Фите Арп станет игроком мюнхенского клуба – все уже решено.

Бавария согласовала трансфер 19-летнего таланта Янн-Фите Арпа. Судьба футболиста уже в руках Мюнхена. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро, сообщает Bild.

"Динозавры" никак не влияют на дальнейшую карьеру Арпа – только сам игрок и Бавария решают, когда он присоединится к рекордмайстеру. По информации источника, стороны согласовали переход еще в июле 2018-го.

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Ян-Фите Арп дебютировал в Бундеслиге в сентябре 2017-го, а первый гол в чемпионате забил в октябре того же года. Ему было всего 17. Как следствие – статус первого игрока и бомбардира чемпионата, родившегося в новом тысячелетии.

Оценивали его, конечно, не только по игре в Гамбурге. Арп прекрасно выступал за сборную Германии U-17 – 18 голов в 19 матчах. Сейчас Ян-Фите вызывается в сборную U-19 (1 гол в 3 матчах).

В течение прошлого сезона шла охота за Арпом. Фаворитом была Бавария, которая в апреле почти подписала форварда. Агент футболиста Юрген Милевски и спортивный директор "ротэн" Хасан Салихамиджич – хорошие друзья. Но Арп отказался покидать Гамбург, несмотря на вылет HSV из Бундеслиги.

Впрочем, "динозавры" боялись потерять свое сокровище бесплатно – его контракт истекал летом 2019-го. В итоге стороны в июле сошлись на такой схеме: Арп на год продлевает контракт с Гамбургом, однако подписывает соглашение с Баварией, которая в любой момент его заберет, заплатив 2,5 миллиона евро.

Текущий сезон не слишком успешный для Янн-Фите. Он остался в Гамбурге, чтобы поработать с Кристианом Титцем. Однако опальное руководство "динозавров" заменило Титца на Ханнеса Вольфа, а Арп первый полный матч в сезоне сыграл только 5 февраля в Кубке Германии. 19-летний нападающий не имеет постоянного места в основе и забил только один гол.

Если Бавария заберет Арпа летом, то он вряд ли будет бороться за основу в Мюнхене. Обратная аренда в Гамбург также маловероятна (даже если HSV вернется в элиту) – во временных услугах игрока заинтересован Хоффенхайм.

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