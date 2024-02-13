Мюнхенці розташувалися на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 50 очками й відстають від Байєра, якому програли з рахунком 0:3 у 21 турі, на п'ять балів. З Кубка Німеччини Баварія вилетіла від Саарбоюккена. Невтішні результати команди змушують керівництво клубу задуматися про майбутнє Томаса Тухеля.

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Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, дехто з очільників Баварії думає про повернення Ганс-Дітера Фліка на посаду тренера. Раніше повернення німецького фахівця не розглядалося, оскільки стосунки між ним і Улі Хьонессом були дуже напруженим після того, як він залишив свою посаду у 2021 році.

Відтоді все змінилося. Флік та почесний президент мюнхенців зустрілися і провели дискусію, під час якої всі непорозуміння були вирішенні. Хьонесс зіграв важливу роль в тому, що німецький фахівець розпочав працювати з Баварією. Зазначається, що Флік уважно стежить за колишнім клубом.

Нагадаємо, німець працював з Баварією з листопада 2019 по червень 2021 року. На чолі мюнхенців Флік виграв Лігу чемпіонів та двічі здобував титул чемпіона Німеччини.

Варто зауважити, що окрім Баварії Ганс-Дітером Фліком цікавиться Барселона, яка бачить у 58-річному тренері гарну заміну для Хаві.

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