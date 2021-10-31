Коло-Муани может покинуть Нант летом 2022 года на правах свободного агента, а одним из претендентов на форварда является Бавария, информирует Footmercato.

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На нападающего олимпийской сборной Франции также претендуют Боруссия М и Тоттенхэм. Минувшим летом Коло-Муани мог оказаться в Айнтрахте, однако стороны не смогли договориться о переходе.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел 10 матчей в составе Нанта, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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