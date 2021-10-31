Коло-Муані може покинути Нант влітку 2022 року на правах вільного агента, а одним із претендентів на форварда є Баварія, інформує Footmercato.

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На нападника олімпійської збірної Франції також претендують Борусія М та Тоттенхем. Минулого літа Коло-Муані міг опинитись у Айнтрахті, проте сторони не змогли домовитись про перехід.

Додамо, що у поточному сезоні нападник провів 10 матчів у складі Нанта, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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