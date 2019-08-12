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Бавария может подписать Коутиньо

14:34 95 Читати українською
Бавария может подписать Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Reuters

Список претендентов на хавбека Барселоны пополнился еще одним клубом.

В услугах Филиппе Коутиньо заинтересована Бавария, информирует Mundo Deportivo.

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Представители чемпионов Германии уже связывались с руководством Барселоны, чтобы узнать их финансовые требования по бразильцу. Каталонцы рассматривали возможность обмена Коутинью на Неймара, однако после неудачи в переговорах с ПСЖ готовы подыскать другие варианты трудоустройства хавбека.

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В прошлом сезоне 27-летний игрок так и не стал лидером испанского гранда – всего пять голов и два ассиста в 34 матчах.

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Испания Трансферы Барселоны Барселона Барселона Германия Трансферы Баварии Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария
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