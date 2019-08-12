Бавария может подписать Коутиньо

Список претендентов на хавбека Барселоны пополнился еще одним клубом.

В услугах Филиппе Коутиньо заинтересована Бавария, информирует Mundo Deportivo.

Бавария договорилась с Интером об аренде Перишича с правом выкупа, – СМИ

Представители чемпионов Германии уже связывались с руководством Барселоны, чтобы узнать их финансовые требования по бразильцу. Каталонцы рассматривали возможность обмена Коутинью на Неймара, однако после неудачи в переговорах с ПСЖ готовы подыскать другие варианты трудоустройства хавбека.

Нето сломал запястье и не поможет Барселоне на старте сезона

В прошлом сезоне 27-летний игрок так и не стал лидером испанского гранда – всего пять голов и два ассиста в 34 матчах.