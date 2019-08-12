Баварія може підписати Коутінью

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"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думавУкраїна — 15:00 2571
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