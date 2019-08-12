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Баварія може підписати Коутінью

14:34 317 Читать на русском
Баварія може підписати Коутінью
Філіппе Коутінью / Reuters

Список претендентів на хавбека Барселони поповнився ще одним клубом.

У послугах Філіппе Коутінью зацікавлена Баварія, інформує Mundo Deportivo.

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Представники чемпіонів Німеччини вже зв'язувались з керівництвом Барселони, щоб дізнатися їхні фінансові вимоги щодо бразильця. Каталонці розглядали можливість обміну Коутінью на Неймара, однак після невдачі у переговорах з ПСЖ готові підшукати інші варіанти працевлаштування хавбека.

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У минулому сезоні 27-річний гравець так і не став лідером іспанського гранда – всього п'ять голів і два асисти в 34 матчах.

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Іспанія Трансфери Барселони Барселона Барселона Німеччина Трансфери Баварії Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія
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