Баварія може підписати Коутінью

Список претендентів на хавбека Барселони поповнився ще одним клубом.

У послугах Філіппе Коутінью зацікавлена Баварія, інформує Mundo Deportivo.

Баварія домовилась з Інтером щодо оренди Перішіча з правом викупу, – ЗМІ

Представники чемпіонів Німеччини вже зв'язувались з керівництвом Барселони, щоб дізнатися їхні фінансові вимоги щодо бразильця. Каталонці розглядали можливість обміну Коутінью на Неймара, однак після невдачі у переговорах з ПСЖ готові підшукати інші варіанти працевлаштування хавбека.

Нето зламав зап'ястя і не допоможе Барселоні на старті сезону

У минулому сезоні 27-річний гравець так і не став лідером іспанського гранда – всього п'ять голів і два асисти в 34 матчах.