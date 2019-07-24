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Бавария – Милан – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:06 9 Читати українською
Бавария – Милан – 1:0 – видео гола и обзор матча
Бавария – Милан – 1:0 – видео гола и обзор матча

Бавария обыграла Милан в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Милан на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Бавария
1
1 : 0
0
Милан
04:00 24:07:2019
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Бавария – Милан – 1:0

Гол: Горетцка, 45+3

Единственный гол в отчетном поединке забил хавбек Баварии Леон Горетцка уже в компенсированное к первому тайму время.

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