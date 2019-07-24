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Баварія – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:12 241 Читать на русском
Баварія – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Баварія – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чемпіон Німеччини Баварія мінімально переграла італійський Мілан в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Мілан на "Футбол 24".

Товариські матчі
Баварія
1
1 : 0
0
Мілан
04:00 24:07:2019
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів

Баварія – Мілан – 1:0

Гол: Горетцка, 45+3

Єдиний гол у звітному поєдинку забив хавбек Баварії Леон Горетцка вже у компенсований до першого тайму час.

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Теги
Баварія Баварія Мілан Мілан Світ Відеоновини Міжнародний кубок чемпіонів Баварія - Мілан
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