Португальский хавбек Жоау Палинья никак не может реализовать свою мечту и перейти в топ-клуб.

Палинья почти перешел в Баварию летом. Футболист уже успел примерить футболку мюнхенского клуба, однако Фулхэм в последний момент отменил продажу, поскольку не нашел замену.

Бавария получила громкую оплеуху – трансфер за 65 млн сорвался, хотя игрок уже надел футболку мюнхенцев

Бавария готова вернуться к трансферу зимой и уже получила согласие от Палиньи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Однако сейчас проблема в цене. Фулхэм хочет получить по меньшей мере 65 миллионов евро, фигурировавших в августе, а Бавария не может столько выделить.

Томас Тухель мечтает о "чистом опорнике" в стиле Палиньи. В первой половине сезона из-за проблем в центре поля игровое время получил Павлович. Палинья тем временем продолжает показывать хорошие оборонительные цифры в АПЛ.