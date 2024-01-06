Португальський хавбек Жоау Палінья ніяк не може реалізувати свою мрію та перейти в топ-клуб.

Палінья майже перейшов у Баварію влітку. Футболіст вже встиг приміряти футболку мюнхенського клубу, однак Фулхем в останній момент скасував продаж, оскільки не знайшов заміну.

Баварія отримала гучний ляпас – трансфер за 65 млн зірвався, хоча гравець вже одягнув футболку мюнхенців

Баварія готова повернутися до трансферу взимку та вже отримала згоду від Паліньї, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Однак тепер проблема в ціні. Фулхем хоче отримати щонайменше 65 мільйонів євро, які фігурували у серпні, а Баварія не може стільки виділити.

Томас Тухель мріє про "чистого опорника" в стилі Паліньї. У першій половині сезону через проблеми в центрі поля ігровий час отримав Павловіч. Палінья тим часом продовжує показувати хороші оборонні цифри в АПЛ.