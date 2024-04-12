Немецкому голкиперу Александеру Нюбелю распланировали карьеру на следующие пять лет.

Нюбель подписал новый контракт с Баварией, соглашение рассчитано до лета 2029-го, сообщает официальный сайт клуба. По информации прессы, Алекс получил повышение зарплаты.

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Однако следующие два сезона голкипер проведет в Штутгарте на правах аренды. Бавария таким образом решает дилемму с Нойером. Клуб не хочет, чтобы голкиперы конкурировали. Нюбель вернется в Мюнхен в роли первого номера, когда 38-летний Мануэль завершит карьеру.

Бавария подписала Нюбеля еще в 2020-м – он перешел свободным агентом из Шальке. Текущий сезон Алекс проводит в Штутгарте, с которым сенсационно борется против Баварии за второе место в Бундеслиге.