Барселона твердо настроена подписать 33-летнего поляка, но пока не может договориться с мюнхенцами. За ситуацией внимательно следит ПСЖ, который в случае провала переговоров включится в борьбу.

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Правда, сам Роберт не слишком стремится переезжать в Париж. Его больше всего привлекают варианты с переходом в Челси и Барселону, в Баварии оставаться у него нет никакого желания, утверждает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, Левандовски публично заявил о намерении покинуть Мюнхен после 8 сезонов, после чего рассорился с руководством клуба. "Ротен" хотят заработать на продаже форварда более 50 миллионов.

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