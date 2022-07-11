Чемпіони Німеччини прагнуть вирішити питання з продажем 33-річного поляка до кінця цього тижня, стверджує журналіст Максиміліан Кох.

Не лише Барселона: Лєвандовскі обрав ще один гранд, куди б волів перейти

Баварія на 16 липня запланувала презентацію команди, а 18-го вилітає у передсезонне турне. Мюнхенці не горять бажанням бачити похмурого Лєвандовскі на цих заходах. Ситуація залежить від наполегливості і щедрості Барселони. Раніше каталонці відмовлялися платити 50 млн євро компенсації, які Баварія вимагала за бомбардира.

Додамо, що контракт Роберта з Баварією чинний ще рік. У минулому сезоні поляк провів 46 матчів, оформивши 50 голів та 7 асистів.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж