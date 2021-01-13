Полузащитник Боруссии М Флориан Нойхаус может присоединиться к мюнхенской Баварии.

Бавария продолжает проявлять предметный интерес к хавбеку Боруссии М, который отметился победным голом в ворота мюнхенцев в недавнем матче.

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По информации Bild, чемпион Германии готов заплатить клаусулу в летнее трансферное окно, которая прописана в контракте игрока. Сумма выкупа составляет 40 млн евро.

К слову, Нойхаус провел 22 матча в составе Боруссии М в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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