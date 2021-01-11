Реал составит конкуренцию Баварии в борьбе за хавбека Боруссии М
21:46 - Читати українською
Полузащитник Боруссии М Флориан Нойхаус пользуется спросом на трансферном рынке.
Реал намерен подписать таланта менхенгладбахской Боруссии Флориана Нойхауса, сообщает Fichajes.
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Мадридцы рассматривают вариант с активацией клаусулы немца за 40 млн евро уже во время зимнего трансферного окна. В услугах Флориана также заинтересована Бавария. Действующий контракт хавбека с Боруссией рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойхаус провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.
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