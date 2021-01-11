Реал намерен подписать таланта менхенгладбахской Боруссии Флориана Нойхауса, сообщает Fichajes.

Флик рассказал о трансферных планах Баварии в зимнее трансферное окно

Мадридцы рассматривают вариант с активацией клаусулы немца за 40 млн евро уже во время зимнего трансферного окна. В услугах Флориана также заинтересована Бавария. Действующий контракт хавбека с Боруссией рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойхаус провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.

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