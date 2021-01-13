Півзахисник Борусії М Флоріан Нойхаус може приєднатись до мюнхенської Баварії.

Баварія продовжує проявляти предметний інтерес до хавбека Борусії М, який відзначився переможним голом у ворота мюнхенців у нещодавньому матчі.

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За інформацією Bild, чемпіон Німеччини готовий заплатити клаусулу в літнє трансферне вікно, яка прописана в контракті гравця. Сума викупу становить 40 млн євро.

До слова, Нойхаус провів 22 матчі у складі Борусії М у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

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