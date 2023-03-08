Защитник Лукас Эрнандес получил травму во время чемпионата мира и выбыл до конца сезона, но это не помешало руководству Баварии предложить ему новое соглашение. В клубе считают, что продление француза – только вопрос времени. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, Бавария также хочет продлить контракт Альфонсо Дэвиса, который истекает в 2025 году, а также готовит долгосрочное предложение для Джамала Мусиалы.

Канадец в этом сезоне отыграл в 20 матчах и сделал четыре результативных передачи. Мусиала сейчас один из лучших бомбардиров в команде – 11 голов и 8 ассистов. Напомним, недавно Бавария продлила контракт с Шупо-Мотингом.

Бавария одолела Штутгарт и обошла Боруссию Д на вершине Бундеслиги, Унион потерял очки с Кельном.