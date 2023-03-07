"Я знаю ПСЖ, но редко видел много игр подряд. Неймар всегда был на высоте в атакующих действиях. Я не очень хорошо знаю баланс внутри команды. Не знаю, это послабление, но это меняет профиль. В конце концов, не отдельные личности имеют значение.

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Мбаппе – игрок, опасный по своему профилю, он забивает больше всего. Соответственно нужно думать о том, как его остановить. Но футбол – командный вид спорта, мы тоже должны останавливать передачи. Мы будем очень усердными завтра и отдадим все силы, чтобы победить. Это касается всей командной философии.

Моя дуэль против Месси? Я знаю статистику. Последние несколько лет нам всегда приходилось сталкиваться с Барселоной, и обычно это заканчивалось для нас хорошо. Статистика – это о прошлом, поэтому я бы не придавал ей большого значения. Мы чувствуем себя хорошо подготовленными. В первом матче мы доминировали до перерыва. Мне любопытно посмотреть, как Париж подойдет к игре.

Основные достоинства – то, что нужно обеим командам, если они хотят добиться успеха. Я уверен, что мы сможем перенести это на поле. Следующий шаг – то, насколько эффективно вы это используете. У нас есть четкий план. В такой важной игре, как эта, нужно немного везения. Это будет горячий танец. Но этот стадион и опыт есть преимущество. Ожидания есть, встречаются две большие команды. У каждого есть свои качества, а дальше увидим.

Любимый игрок ПСЖ? Килиан Мбаппе, все достаточно просто. У него есть взрывчатость в сочетании с правильными решениями в штрафной. Он не только качественен, но и эффективен. На него любит смотреть весь мир. Завтра мы попытаемся помешать ему в работе. Если наш план сработает, он не получит много удовольствия.

Мы выиграли 1:0 в первом матче. Я вижу в этом преимущество для нас. Мы играем дома, а это сильная сторона. Но, конечно, отставание в один мяч в футболе всегда можно отыграть. Могу понять мысли Мбаппе о том, что ПСЖ – фаворит. Он очень самоуверен", – цитирует Мюллера сайт "ротен".

Напомним, мюнхенцы одержали победу со счетом 1:0 в парижском поединке. Ответный матч состоится уже завтра, 8 марта, в 22:00 на Альянц-Арене.

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