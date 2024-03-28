Приоритетом мюнхенцев остается Хаби Алонсо, но он склонен продолжить работу с Байером, который очень близок к победе в Бундеслиге. Именно поэтому Бавария обратила внимание на Зинедина Зидана, сообщает Bild.

Зидан готов возобновить тренерскую карьеру лишь в трех случаях – экс-одноклубник легенды раскрыл карты

По информации источника, клуб уже разработал план, как преодолеть языковой барьер, ведь француз вообще не разговаривает на немецком, а его английский далек от должного уровня. Однако Зидану интересен такой вариант. Он считает, что Бавария по структуре похожа на Реал, с которым Зизу добивался успеха.

Разрушить языковую преграду может Франк Рибери. Мюнхенцы готовы назначить своего бывшего игрока ассистентом Зинедина Зидана. Он также пребывает без работы, совсем недавно покинув Салернитану.