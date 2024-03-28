Пріоритетом мюнхенців залишається Хабі Алонсо, але він схильний продовжити роботу з Байєром, який дуже близький до перемоги в Бундеслізі. Саме тому Баварія звернула увагу на Зінедіна Зідана, повідомляє Bild.

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За інформацією джерела, клуб вже розробив план, як подолати мовленнєвий бар'єр, адже француз взагалі не розмовляє німецькою, а його англійська далека від належного рівня. Однак Зідану цікавий такий варіант. Він вважає, що Баварія за структурою схожа на Реал, з яким Зізу досягав успіху.

Зруйнувати мовну перепону може Франк Рібері. Мюнхенці готові призначити свого колишнього гравця асистентом Зінедіна Зідана. Він також перебуває без роботи, зовсім недавно покинувши Салернітану.