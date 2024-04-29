Бавария получила удар по составу в субботнем матче с Айнтрахтом. Лаймер и де Лигт вынуждены были рано уйти с поля из-за травм. Тем временем Сане, Мусиала и Упамекано продолжают восстановление. И только Гнабри точно готов сыграть с Реалом после повреждения.

"Пока что не могу точно сказать, кто сможет выйти. Впереди еще важные тесты. Думаю, что Лаймер имеет больше шансов, чем де Лигт и Упамекано. Посмотрим. Решение по Сане и Мусиале будем принимать в последний момент", – сообщил Тухель.

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"Нам нужна хорошая тактическая подготовка и удача. Чтобы пройти Реал, понадобится все на свете. Без везения не обойтись. Игроки должны знать план и одновременно чувствовать свободу. Этот полуфинал я воспринимаю как финал. Я не хочу думать об ответном матче. Мы выйдем и отдадим все для победы, а дальше будет видно. Футболисты готовы и уверены в себе", – продолжил тренер.

Когда Тухеля спросили о конфликте с Ули Хёнесом, он резко ответил: "Тема закрыта. Реал Мадрид. Сейчас существует только Реал Мадрид".

Наставник Баварии также отдал должное своим соперникам: "Вклад Анчелотти в футбол просто грандиозен. Он легенда. И все равно остается вежливым и приземленным. Это невероятно. Когда я в последний раз встречался с Реалом, ключевым в команде был Бензема. Теперь они изменили систему, а Беллингем играет на всех позициях: 6, 8, 10. Великий игрок, который фантастически прогрессирует".

Бавария принимает Реал 30 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по Киеву. На выходных Бавария обыграла Айнтрахт, а Мадрид справился с Сосьедадом.