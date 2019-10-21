toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Бавария довольна игрой Коутинью – в клубе прокомментировали возможный трансфер из Барселоны

18:58 57 Читати українською
Бавария довольна игрой Коутинью – в клубе прокомментировали возможный трансфер из Барселоны
Карл-Хайнц Румменигге и Филиппе Коутиньо / Фото ФК Бавария

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге оценил аренду хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо – первоклассный футболист. У него нет звездной болезни. Филиппе очень приятный человек и очень популярный во всем клубе. Мы очень довольны этим трансфером.

Барселона готова продать Коутиньо

Выкупит ли его Бавария после завершения сезона? Мы решим, что делать с Коутиньо, когда придет нужное время", – цитирует Румменигге Kicker.

Напомним, 27-летний хавбек летом перешел из Барселоны в Баварию на правах аренды. По соглашению мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа игрока за 120 млн евро.

В составе Баварии Коутиньо провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
"Суркиса пригласили из Офиса Президента": народный депутат рассказал новые подробности конфликта в VIP-ложе Олимпийского
15:15
694
Теги
Трансферы Барселоны Трансферы Баварии Бавария Бавария Барселона Барселона Германия Трансферы Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
11
мин
Брешия
21:45
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук