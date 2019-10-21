Бавария довольна игрой Коутинью – в клубе прокомментировали возможный трансфер из Барселоны

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге оценил аренду хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо – первоклассный футболист. У него нет звездной болезни. Филиппе очень приятный человек и очень популярный во всем клубе. Мы очень довольны этим трансфером.

Барселона готова продать Коутиньо

Выкупит ли его Бавария после завершения сезона? Мы решим, что делать с Коутиньо, когда придет нужное время", – цитирует Румменигге Kicker.

Напомним, 27-летний хавбек летом перешел из Барселоны в Баварию на правах аренды. По соглашению мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа игрока за 120 млн евро.

В составе Баварии Коутиньо провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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