toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Баварія задоволена грою Коутінью – у клубі прокоментували можливий трансфер з Барселони

18:58 559 Читать на русском
Баварія задоволена грою Коутінью – у клубі прокоментували можливий трансфер з Барселони
Карл-Хайнц Румменігге та Філіппе Коутінью / Фото ФК Баварія

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге оцінив оренду хавбека Барселони Філіппе Коутінью.

"Коутінью – першокласний футболіст. У нього немає зіркової хвороби. Філіппе дуже приємна людина і дуже популярний у всьому клубі. Ми дуже задоволені цим трансфером.

Барселона готова продати Коутінью

Чи викупить його Баварія після завершення сезону? Ми вирішимо, що робити з Коутінью, коли прийде потрібний час", – цитує Румменігге Kicker.

Нагадаємо, 27-річний хавбек влітку перейшов з Барселони в Баварію на правах оренди. За угодою мюнхенці мають пріоритетне право викупу гравця за 120 млн євро.

У складі Баварії Коутінью провів 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Маліновський у римській феєрії, МЮ зупинив Ліверпуль, Зідан за крок від провалу – топ-моменти євровікенду
12:55
8240
Теги
Трансфери Барселони Трансфери Баварії Баварія Баварія Барселона Барселона Німеччина Трансфери Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук