Баварія задоволена грою Коутінью – у клубі прокоментували можливий трансфер з Барселони

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге оцінив оренду хавбека Барселони Філіппе Коутінью.

"Коутінью – першокласний футболіст. У нього немає зіркової хвороби. Філіппе дуже приємна людина і дуже популярний у всьому клубі. Ми дуже задоволені цим трансфером.

Барселона готова продати Коутінью

Чи викупить його Баварія після завершення сезону? Ми вирішимо, що робити з Коутінью, коли прийде потрібний час", – цитує Румменігге Kicker.

Нагадаємо, 27-річний хавбек влітку перейшов з Барселони в Баварію на правах оренди. За угодою мюнхенці мають пріоритетне право викупу гравця за 120 млн євро.

У складі Баварії Коутінью провів 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.

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