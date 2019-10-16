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Барселона готова продать Коутиньо

21:21 108 Читати українською
Барселона готова продать Коутиньо
Коутиньо / Фото ФК Бавария

В лагере Барселоны больше не заинтересованы в услугах Коутиньо.

Коутиньо летом может стать полноценным игроком Баварии, сообщает Diario AS.

Бавария выкупит контракт Коутиньо у Барселоны, – испанские СМИ

Сейчас бразилец выступает за мюнхенцев на правах аренды, а его контракт принадлежит Барселоне. Каталонский клуб намерен продать 27-летнего хавбека и Бавария имеет для этого приоритетное право выкупа за 120 млн евро.

Немецкий гранд доволен выступлениями своего новичка, поэтому трансфер выглядит вполне вероятным. Однако "блаугранас" могут рассмотреть трансфер Филиппе в АПЛ, если Бавария откажется выкупать игрока.

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