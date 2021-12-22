Клуб хочет увеличить зарплату норвежского бомбардира с 8 до 16 млн евро в год, сообщает Bild.

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Боруссия надеется, что такие условия заставят Холанда остаться еще хотя бы на один сезон. Если нападающий согласится, то будет иметь самую большую зарплату в составе "шмелей" (сейчас первое место удерживает Ройс с 12 млн в год). Подкинуть денег готов и технический спонсор дортмундцев – Puma.

Добвим, что Холанд в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых отметился 19 голами и 5 ассистами.

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