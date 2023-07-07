Жирона официально подтвердила подписание 33-летнего нидерландца. Контракт рассчитан на 2 сезона.

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Блинд провел более 300 матчей за родной Аякс, с которым выиграл 7 титулов Эредивизи и доходил до полуфинала ЛЧ 2018/19. Также защитник имел 4 неплохих года за Манчестер Юнайтед (4 трофея, среди которых Лига Европы). В январе этого года присоединился к Баварии, но игровой практики получил мало – всего 5 матчей без результативных действий.

Напомним, что новый одноклубник Виктора Цыганкова выступает с кардиостимулятором, поскольку в декабре 2019-го испытывал определенные сердечные проблемы.

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