Захисник Наполі та Південної Кореї Мін Че Кім продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Баварія має намір відпустити захисника Лукаса Ернандеса в ПСЖ. Щоб забезпечити надійність в обороні, мюнхенці вирішили придбати з чемпіонського Наполі 26-річного центрбека Мін Че Кіма.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Баварія активувала опціон викупу захисника. Італійський клуб отримає 50 мільйонів євро за свого гравця. Мін Че Кім вже пройшов медогляд і узгодив особисті деталі контракту з мюнхенцями. Очікується, що кореєць підпише угоду до 2028 року.

Нагадаємо, що Мін Че Кім перейшов у Наполі з Фенербахче. Провівши в команді лише один сезон, він став лідером та допоміг неаполітанцям здобути довгоочікуване Скудетто. За Наполі захисник відіграв в кампанії 2022/23 в 45 матчах, забивши два голи.

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