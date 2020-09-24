Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик с нетерпением ждет встречи с испанской Севильей в дуэли за Суперкубок УЕФА.

"Севилья заслуженно победила в Лиге Европы. Это зрелая команда, хорошо подготовленная тактически. Ее тренер отлично выполняет свою работу.

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Игра будет динамичной и напряженной. В футбольном плане обе команды способны на великие дела. И по этой причине это будет топ-матч. Мы собираемся быть хорошо подготовленными. Я ожидаю, что команда выложится на все сто процентов и будет полностью сосредоточена на поле. Жду, что мы отнесемся к матчу очень серьезно. Мы хотим выиграть. Это финал, а финалы – всегда особенные", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч за Суперкубок Европы пройдет в четверг, 24 сентября. Начало поединка в 22:00.

Бавария – Севилья: анонс матча за Суперкубок УЄФА