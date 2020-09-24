Бавария – Севилья: анонс матча за Суперкубок УЄФА
Бавария встретится с Севильей в битве за Суперкубок УЕФА. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Как правило, матчи за Суперкубок УЕФА открывают европейский сезон, но вследствие всем известных событий его перенесли на конец сентября, когда все чемпионаты уже стартовали. На этот раз матч проведут в живописном Будапеште на Пушкаш Арене, да еще и с болельщиками – в продажу выпустили 20 тысяч билетов, треть из которых зарезервирована за фанатами из Германии и Испании. Впрочем, вряд ли они приедут в большом количестве, ведь эпидемия коронавируса начинает ощутимо заходить на второй-третий круг во всех странах – в частности, и в Венгрии, где закрывают границы. Тут и до очередного тотального локдауна недалеко, но пока футбол побеждает.
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Бавария подходит к поединку в статусе лома, против которого нет приёма. Трудно понять, как играть против такого монстра, ведь мюнхенцы крушат соперников, аки танк. Несчастный Шальке в дерби против Баварии получил 0:8 на Альянц Арене, пропустив первый гол уже на 4-й минуте, а во втором тайме гол прилетел уже через 70 секунд после возобновления игры – и это уже без Тьяго Алькантары! Таким образом, "рекордмайстеры" поставил "кнаппен" в один ряд с Барселоной, в ворота которой в июле также прилетело восемь голов. Впрочем, один приём против Баварии таки существует, но его нужно исполнять на топ-уровне – и всё равно "красные", с большой вероятностью, разгромят соперника.
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У Баварии фулбэки играют очень высоко, а центр обороны – медленный и ненадёжный. Лион и ПСЖ в Лиге чемпионов дали тяжелый бой мюнхенцам, используя эту слабость – на фланги ставили максимально быстрых и техничных футболистов, которые убегали за спины Дэвису / Киммиху и создавали топ-моменты. Впрочем, чтобы реализовать данное преимущество, необходимо выдержать наиболее интенсивный прессинг в Европе – "рекордмайстеры" после потери мяча на чужой половине поля не позволяют сопернику провести более пяти-шести передач. Структура этого давления сложная, ею трудно манипулировать, а при собственном прессинге достаточно всего одного футболиста, который недорабатывает или не успевает – и всё, Бавария в атаке.
Что может противопоставить Севилья? Прежде всего, фантастический скилл перестрелок в матчах за евротрофеи: в финале ЛЕ-2020 было 3:2 против Интера, в 2016-м "рохибланкос" раскатали 4:3 с Ливерпулем и 3:2 против Реала в Суперкубке, а в 2015 году после варшавских 3:2 с Днепром были 5:4 в Суперкубке против Барселоны – с шикарным голом Коноплянки. Если же говорить конкретно о нынешней команде, то следует отметить умение делать результат из ничего – против того же Интера и МЮ нервионцы забили больше, чем создали, а кучу моментов у своих ворот погасил Буну и защитники. Кстати, на лидера обороны Севильи – Жюля Кунде – не может найти денег даже Манчестер Сити.
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Впрочем, для победы над Баварией этого мало. В прошлом сезоне андалусийцы брали не столько качеством, сколько высокой активностью в центре поля – его выжигал Банега, не забывая ассистировать и забивать важные голы, но теперь он уехал на заработки. Вместо аргентинца пришёл Ракитич, но он не про функции Евера. В атаке у Севильи явно залетало больше, чем должно, а в обороне даже с Кунде хватает проблем – тот же МЮ трижды за шесть минут выходил один на один с Буну, да и Лукаку в персональных единоборствах уничтожал нервионцев. Старт нового сезона также не впечатлил – в двух товарищеских встречах Севилья со скрипом обыграла Леванте (3:2) и Атлетик (2:1). Словом, проблем у Хулена Лопетеги перед поединком за Суперкубок достаточно.
Кадровая ситуация
У Баварии никаких потерь нет. В поединке против Шальке небольшое повреждение получил Горетцка, но на неделе он тренировался в общей группе. Севилье же из-за травмы не поможет вингер Перес, но он всё равно ещё далек от основной обоймы игроков. Других проблем в составе андалусийцев нет. Все готовы к бою.
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Ориентировочные составы на матч Бавария – Севилья
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски
Севилья: Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро – Ракитич, Гудель, Фернандо – Сусо, де Йонг, Окампос
Прогноз "Футбол 24" – 3:1
Севилья, конечно же, даст бой, но действенных механизмов противодействия Баварии в её арсенале нет. Ни у одной из команд Европы его пока нет, но даже варианты, предложенные французскими грандами в ЛЧ, андалусийцам будет трудно реализовать – они не могут так же интенсивно прессинговать и у них нет столь же трудоспособных центрхавов, как Маркиньос. Кроме того, выдержать темп "рекордмайстера" нервионцы не смогут, ведь даже ПСЖ сел в глухую оборону после 30 минут качественной игры.
Вряд ли мы увидим разгром а-ля Шальке или Барселона. Вполне реально, что Севилья на своём знаменитом кураже откроет или сравняет счёт, но шансов на победу у "рохибланкос" не видно. Конечно, всегда остаётся надеждана то, что фаворит не настроится (как Шахтер против Руха), но с такими тезисами можно и победу Ингульца на Альянц Арене прогнозировать. Факты же говорят о высокой вероятности очередного триумфа Баварии.
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