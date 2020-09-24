Как правило, матчи за Суперкубок УЕФА открывают европейский сезон, но вследствие всем известных событий его перенесли на конец сентября, когда все чемпионаты уже стартовали. На этот раз матч проведут в живописном Будапеште на Пушкаш Арене, да еще и с болельщиками – в продажу выпустили 20 тысяч билетов, треть из которых зарезервирована за фанатами из Германии и Испании. Впрочем, вряд ли они приедут в большом количестве, ведь эпидемия коронавируса начинает ощутимо заходить на второй-третий круг во всех странах – в частности, и в Венгрии, где закрывают границы. Тут и до очередного тотального локдауна недалеко, но пока футбол побеждает.

Бавария – Севилья: УЕФА представил для Суперкубка уникальный мяч с детскими рисунками

Бавария подходит к поединку в статусе лома, против которого нет приёма. Трудно понять, как играть против такого монстра, ведь мюнхенцы крушат соперников, аки танк. Несчастный Шальке в дерби против Баварии получил 0:8 на Альянц Арене, пропустив первый гол уже на 4-й минуте, а во втором тайме гол прилетел уже через 70 секунд после возобновления игры – и это уже без Тьяго Алькантары! Таким образом, "рекордмайстеры" поставил "кнаппен" в один ряд с Барселоной, в ворота которой в июле также прилетело восемь голов. Впрочем, один приём против Баварии таки существует, но его нужно исполнять на топ-уровне – и всё равно "красные", с большой вероятностью, разгромят соперника.

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У Баварии фулбэки играют очень высоко, а центр обороны – медленный и ненадёжный. Лион и ПСЖ в Лиге чемпионов дали тяжелый бой мюнхенцам, используя эту слабость – на фланги ставили максимально быстрых и техничных футболистов, которые убегали за спины Дэвису / Киммиху и создавали топ-моменты. Впрочем, чтобы реализовать данное преимущество, необходимо выдержать наиболее интенсивный прессинг в Европе – "рекордмайстеры" после потери мяча на чужой половине поля не позволяют сопернику провести более пяти-шести передач. Структура этого давления сложная, ею трудно манипулировать, а при собственном прессинге достаточно всего одного футболиста, который недорабатывает или не успевает – и всё, Бавария в атаке.

Что может противопоставить Севилья? Прежде всего, фантастический скилл перестрелок в матчах за евротрофеи: в финале ЛЕ-2020 было 3:2 против Интера, в 2016-м "рохибланкос" раскатали 4:3 с Ливерпулем и 3:2 против Реала в Суперкубке, а в 2015 году после варшавских 3:2 с Днепром были 5:4 в Суперкубке против Барселоны – с шикарным голом Коноплянки. Если же говорить конкретно о нынешней команде, то следует отметить умение делать результат из ничего – против того же Интера и МЮ нервионцы забили больше, чем создали, а кучу моментов у своих ворот погасил Буну и защитники. Кстати, на лидера обороны Севильи – Жюля Кунде – не может найти денег даже Манчестер Сити.

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Впрочем, для победы над Баварией этого мало. В прошлом сезоне андалусийцы брали не столько качеством, сколько высокой активностью в центре поля – его выжигал Банега, не забывая ассистировать и забивать важные голы, но теперь он уехал на заработки. Вместо аргентинца пришёл Ракитич, но он не про функции Евера. В атаке у Севильи явно залетало больше, чем должно, а в обороне даже с Кунде хватает проблем – тот же МЮ трижды за шесть минут выходил один на один с Буну, да и Лукаку в персональных единоборствах уничтожал нервионцев. Старт нового сезона также не впечатлил – в двух товарищеских встречах Севилья со скрипом обыграла Леванте (3:2) и Атлетик (2:1). Словом, проблем у Хулена Лопетеги перед поединком за Суперкубок достаточно.

Кадровая ситуация

У Баварии никаких потерь нет. В поединке против Шальке небольшое повреждение получил Горетцка, но на неделе он тренировался в общей группе. Севилье же из-за травмы не поможет вингер Перес, но он всё равно ещё далек от основной обоймы игроков. Других проблем в составе андалусийцев нет. Все готовы к бою.

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Ориентировочные составы на матч Бавария – Севилья

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Севилья: Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро – Ракитич, Гудель, Фернандо – Сусо, де Йонг, Окампос

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Севилья, конечно же, даст бой, но действенных механизмов противодействия Баварии в её арсенале нет. Ни у одной из команд Европы его пока нет, но даже варианты, предложенные французскими грандами в ЛЧ, андалусийцам будет трудно реализовать – они не могут так же интенсивно прессинговать и у них нет столь же трудоспособных центрхавов, как Маркиньос. Кроме того, выдержать темп "рекордмайстера" нервионцы не смогут, ведь даже ПСЖ сел в глухую оборону после 30 минут качественной игры.

Вряд ли мы увидим разгром а-ля Шальке или Барселона. Вполне реально, что Севилья на своём знаменитом кураже откроет или сравняет счёт, но шансов на победу у "рохибланкос" не видно. Конечно, всегда остаётся надеждана то, что фаворит не настроится (как Шахтер против Руха), но с такими тезисами можно и победу Ингульца на Альянц Арене прогнозировать. Факты же говорят о высокой вероятности очередного триумфа Баварии.

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