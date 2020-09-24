Главный тренер испанской Севильи Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против мюнхенской Баварии.

"Я сосредоточен на футболистах своей команды. Я не сравниваю их с другими. Я очень доволен своими вратарями, и мы в них верим.

Бавария – Севилья: анонс матча за Суперкубок УЄФА

Мы готовимся к матчу с большой надеждой. Команду переполняет желание. Рады вернуться к официальным матчам. Игра против такой Баварии должна нас мотивировать и подтолкнуть к росту", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что поединок за Суперкубок Европы пройдет в четверг, 24 сентября. Начало поединка в 22:00.

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