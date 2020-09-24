"Севілья заслужено перемогла в Лізі Європи. Це зріла команда, добре підготовлена тактично. Її тренер відмінно виконує свою роботу.

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Гра буде динамічною і напруженою. У футбольному плані обидві команди здатні на великі речі. І з цієї причини це буде топ-матч. Ми збираємося бути добре підготовленими. Я очікую, що команда викладеться на всі сто відсотків і буде повністю зосереджена на полі. Чекаю, що ми поставимось до матчу дуже серйозно. Ми хочемо виграти. Це фінал, а фінали – завжди особливі", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що двобій за Суперкубок Європи відбудеться у четвер, 24 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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