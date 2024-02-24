Бавария вырвала победу над РБ Лейпциг, прервав серию неудачных поединков. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – РБ Лейпциг на "Футбол 24".

Первый гол в игре удалось забить только после перерыва – Кейн получил передачу от Мусиалы и точно пробил в дальний угол. РБ Лейпциг мог быстро отыграться, но Нойер мастерски остановил фактически 100-процентную возможность Шешко.

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Впрочем, словенец таки забил. Ольмо отдал на Шешко в штрафной, а его удар пытался заблокировать Горецка – рикошет дезориентировал Нойера. Но Бавария вырвала победу – Кейн в компенсированное время класно пробил с лету.