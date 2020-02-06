Бавария – Хоффенхайм – 4:3 – видео голов и обзор матча

Бавария в сверхрезультативном поединке обыграла Хоффенхайм в рамках 1/8 Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Хоффенхайм.

Кубок Германии, 1/8 финала

Баварія – Хоффенхайм – 4:3

Голи: Хюбнер, 12 (аг), Мюллєр, 20, Лєвандовскі, 36, 80 – Боатенг, 8 (аг), Даббур, 82, 90+2

Поединок начался с обмена автоголами, антигероями стали Боатенг и Хюбнер на 8 и 12 минутах соответственно. Мюллер удвоил преимущество на 20 минуте, а Левандовски забил третий гол мюнхенцев до перерыва.

Бавария в сверхрезультативном матче перестреляла Хоффенхайм и вышла в четвертьфинал Кубка Германии

Ближе к окончанию игры поляк оформил дубль. Хоффенхайм после этого серьезно взялся за дело, Даббур за 10 минут оформил дубль, однако Бавария удержала победу.