Бавария в сверхрезультативном матче перестреляла Хоффенхайм и вышла в четвертьфинал Кубка Германии

Мюнхенский гранд ярко обыграл Хоффенхайм (4:3) в 1/8 финала Кубка Германии и остался главным претендентом на трофей.

Кубок Германии, 1/8 финала

Бавария – Хоффенхайм – 4:3

Голы: Хюбнер, 12 (аг), Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 – Боатенг, 8 (аг), Даббур, 82, 90+2

Байер – Штутгарт – 2:1

Голы: Бредлов, 72 (аг), Аларио, 83 – Вамангитука, 85

Ферль – Унион – 0:1

Гол: Андрих, 86

Бавария после зимнего перерыва набрала грандиозную форму. Ганси Флик не злоупотребляет ротацией, поэтому на кубковый поединок с Хоффенхаймом вышла почти вся основа. Стоит отметить одновременное появление Мюллера и Коутиньо в старте – бразилец сыграл на позиции левого вингера.

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Мюнхенцы пропустили быстрый гол, когда Гриллич запрессинговал Коутиньо в центре поля и разогнал две волны атаки, а Бебу с помощью Боатенга загнал мяч в ворота. Этот гол только разозлил Баварию – еще до конца тайма хозяева ответили своими тремя точными ударами.

Самым красноречивым вышел первый гол. В нем уместились главные впечатления от сегодняшнего выступления Баварии: классный первый пас Алабы, тонкая передача Коутиньо на обострение, реактивный рывок Девиса и феноменальное движение Мюллера в штрафной.

Именно эти футболисты определяли игру "ротэн" до перерыва. Алаба прекрасными вертикальными забросами организовал голы Мюллера и Левандовски, Коутиньо создал для поляка и Гнабри шансы не хуже, но они не использовали. Ну а Девис просто уничтожал оппонентов на левом фланге дриблингом (6 удачных попыток) и кроссами.

Бавария на старте второго тайма могла снимать все вопросы в матче – Гнабри и Мюллер не реализовали супершансы, удар Левандовски из-под перекладины вытащил голкипер. Хозяева сбавили обороты, а Хоффенхайм наоборот начал огрызаться.

У гостей выделялся Гриллич, который еще раз вывел на хорошую позицию Бебу. Пушечный удар Цубера эффектно взял Нойер. Баумгартнер умудрился пробежать с мячом пол поля, выйти один на один с Мануэлем, но послал мяч над воротами. Хюбнер после углового даже забил, но перед тем помог себе рукой.

За 10 минут до финального свистка Левандовски головой замкнул подачу Киммиха с углового. Йозуа также заслуживает отдельной похвалы за сегодняшний поединок – солидно, мощно, полезно. Казалось, что все уже понятно, однако у Хоффенхайма на замену вышел Даббур. Новичок забил дважды и должен был оформить хет-трик, однако допустил фантастический промах.

Последние секунды Бавария провела в напряжении, отбиваясь в своей штрафной, но все же удержала победу. Яркая битва завершилась со счетом 4:3!

В отличие от вчерашнего игрового дня, сегодня из Кубка Германии не вылетали фавориты турнира. Байер одолел Штутгарт – решающий гол забил Аларио, однако больше всего понравились Хавертц и Демирбай. Унион дожал Ферль из 4-го дивизиона. Другой представитель региональлиги Заарбрюккен продолжает поединок с Карлсруэ.

Определились почти все четвертьфиналисты Кубка Германии: Айнтрахт, Шальке, Бавария, Байер, Вердер, Фортуна, Унион.

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