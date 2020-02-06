Баварія – Хоффенхайм – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія у надрезультативному поєдинку обіграла Хоффенхайм в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Хоффенхайм.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Баварія – Хоффенхайм – 4:3

Голи: Хюбнер, 12 (аг), Мюллєр, 20, Лєвандовскі, 36, 80 – Боатенг, 8 (аг), Даббур, 82, 90+2

Поєдинок розпочався з обміну автоголами, антигероями стали Боатенг та Хюбнер на 8 та 12 хвилинах відповідно. Мюллєр подвоїв перевагу на 20 хвилині, а Лєвандовскі забив третій гол мюнхенців до перерви.

Баварія в надрезультативному матчі перестріляла Хоффенхайм і вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини

Ближче до закінчення гри поляк оформив дубль. Хоффенхайм після цього серйозно взявся за справу, Даббур за 10 хвилин оформив дубль, однак Баварія втримала перемогу.