Бавария – Герта – 1:0 – видео гола и обзор матча

Бавария на своем поле минимально одолела Герту в 23-м туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча Бавария – Герта на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Бавария – Герта – 1:0

Гол: Мартинес, 62

Удаление: Рекик, 84

Автором единственного гола в этом поединке стал Хави Мартинес, который отличился в середине второго тайма.

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Бавария набрала 51 пункт и догнала Боруссию Д в чемпионате. "Шмели", у которых еще есть матч в запасе, пока опережают "ротэн" только благодаря большему количеству забитых голов. Герта с 32 очками осталась на 10 позиции.