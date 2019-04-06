Бавария – Боруссия Д: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Мюнхенская Бавария принимает дортмундскую Боруссию в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

В немецком первенстве давно не было такой ожесточенной борьбы за чемпионство. Бавария демонстрирует хорошие результаты после Нового года, но ошибка Мюнхена в предыдущем туре вернула на вершину турнирной таблицы Дортмунд – Боруссия имеет +2 очка, однако не впечатляет в последние месяцы. До конца первенства еще 7 туров, а Der Klassiker называют определяющим моментом немецкого сезона.

Матч Бавария – Боруссия Д стартует в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию, а видеотрансляция будет доступна в этой новости.

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Стартовые составы:

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес, Алькантара, Мюллєр – Гнабри, Левандовски, Коман.

Запасные: Ульрайх, Рибери, Хамес, Рафинья, Боатенг, Горетцка, Санчеш.

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканжи, Загаду, Диалло – Витсель, Дилейни – Санчо, Дауд, Бруун Ларсен – Ройс.

Запасные: Хитц, Гетце, Филипп, Вольф, Шмельцер, Вайгль, Топрак.