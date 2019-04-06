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Баварія – Борусія Д: онлайн-відеотрансляція матчу

19:20 464 Читать на русском
Баварія – Борусія Д: онлайн-відеотрансляція матчу
Баварія – Борусія Д: онлайн-трансляція матчу / Bild

Мюнхенська Баварія приймає дортмундську Борусію в матчі 28-го туру німецької Бундесліги. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі

У німецькій першості давно не було такої запеклої боротьби за чемпіонство. Баварія демонструє хороші результати після Нового року, але помилка Мюнхена в попередньому турі повернула на вершину турнірної таблиці Дортмунд – Борусія має +2 очки, однак не вражає в останні місяці. До кінця першості ще 7 турів, а Der Klassiker називають визначальним моментом німецького сезону.

Матч Баварія – Борусія Д стартував о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а відеотрансляція доступна у цій новині.

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Стартові склади:

Баварія: Нойєр – Кімміх, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартінес, Алькантара, Мюллєр – Гнабрі, Лєвандовскі, Коман.

Запасні: Ульрайх, Рібері, Хамес, Рафінья, Боатенг, Горетцка, Санчеш.

Борусія Д: Бюркі – Піщек, Аканжі, Загаду, Діалло – Вітсель, Ділейні – Санчо, Дауд, Бруун Ларсен – Ройс.

Запасні: Хітц, Гьотце, Філіп, Вольф, Шмельцер, Вайгль, Топрак.

Баварія – Борусія Д: онлайн-трансляція матчу:

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