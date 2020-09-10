Миши Батшуаи официально стал игроком Кристал Пэлас, сообщает сайт клуба.

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Челси отдал 26-летнего бельгийца в аренду на один сезон. Стоит отметить, Миши не первый раз примеряет футболку "орлов", в сезоне 2018/19 нападающий уже защищал цвета Пэлас также на правах аренды.

В прошлом сезоне АПЛ Батшуаи провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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