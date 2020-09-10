Міши Батшуаї офіційно став гравцем Крістал Пелас, повідомляє сайт клубу.

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Челсі віддав 26-річного бельгійця в оренду на один сезон. Варто відзначити, Міши не вперше приміряє футболку "орлів", у сезоні 2018/19 нападник вже захищав кольори Пелас також на правах оренди.

У минулому сезоні АПЛ Батшуаї провів 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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