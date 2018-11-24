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Батшуаи может во второй раз перейти в Марсель

11:27 21 Читати українською
Батшуаи может во второй раз перейти в Марсель
Миши Батшуаи / Reuters

Форвард испанской Валенсии Миши Батшуаи, права на которого принадлежат лондонскому Челси, вскоре может вернуться во французский Марсель.

Марсель заинтересован в воссоединении с бельгийским нападающим, аренда которого в Валенсии может быть кратковременной. Об этом сообщает Le10Sport.

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Батшуаи провел в составе провансальцев 2 сезона перед своим переходом в Челси летом 2016 года. Освоиться на Стэмфорд Бридж 25-летний форвард так и не сумел. Во второй половине сезона он играл в аренде за дортмундскую Боруссию (10 матчей, 7 голов в Бундеслиге), а сезон 2018/19 начал в испанской Валенсии (11 поединков, 1 мяч в Ла Лиге).

По информации издания, Миши Батшуаи может досрочно покинуть "летучих мышей", а скауты Марселя уже просмотрели его в ноябрьских матчах за сборную Бельгии и готовы рекомендовать подписание форварда зимой.

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