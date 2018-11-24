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Батшуаї може вдруге перейти в Марсель

11:27 106 Читать на русском
Батшуаї може вдруге перейти в Марсель
Міши Батшуаї / Reuters

Форвард іспанської Валенсії Міши Батшуаї, права на якого належать лондонському Челсі, невдовзі може повернутися до французького Марселя.

Марсель зацікавлений у возз'єднанні з бельгійським нападником, оренда якого у Валенсії може бути короткотривалою. Про це повідомляє Le10Sport.

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Батшуаї провів у складі провансальців 2 сезони перед своїм переходом у Челсі влітку 2016 року. Освоїтися на Стемфорд Брідж 25-річний форвард так і не зумів. У другій половині сезону він грав в оренді за дортмундську Борусію (10 матчів, 7 голів у Бундеслізі), а сезон 2018/19 розпочав в іспанській Валенсії (11 поєдинків, 1 м'яч у Ла Лізі).

За інформацією видання, Міши Батшуаї може достроково покинути "кажанів", а скаути Марселя вже переглянули його в листопадових матчах за збірну Бельгії й готові рекомендувати підписання форварда взимку.

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