БАТЭ – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча

Арсенал сенсационно уступил БАТЭ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

БАТЭ – Арсенал – 1:0

Гол: Драгун, 45

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Главная сенсация вечера произошла в Беларуси, где местный БАТЭ обыграл лондонский Арсенал.

В конце первого тайма Драгун выпрыгнул выше всех в штрафной "канониров" и отправил мяч в ворота. Его гол так и остался единственным в этом матче.

Ответный поединок между этими соперниками состоится 21 февраля. Начало в 19:55.