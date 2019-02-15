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БАТЭ – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча

08:00 66 Читати українською
БАТЭ – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча
БАТЭ – Арсенал – видео гола и обзор матча / Фото ФК Арсенал

Арсенал сенсационно уступил БАТЭ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

БАТЭ – Арсенал – 1:0

Гол: Драгун, 45

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Главная сенсация вечера произошла в Беларуси, где местный БАТЭ обыграл лондонский Арсенал.

В конце первого тайма Драгун выпрыгнул выше всех в штрафной "канониров" и отправил мяч в ворота. Его гол так и остался единственным в этом матче.

Ответный поединок между этими соперниками состоится 21 февраля. Начало в 19:55.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

БАТЭ - Арсенал: Четверг 14 февраля 2019

БАТЭ
Матч окончен
1 : 0
Арсенал
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