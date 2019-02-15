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БАТЕ – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

08:00 1052 Читать на русском
БАТЕ – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу
БАТЕ — Арсенал – відео гола та огляд матчу / Фото ФК Арсенал

 Арсенал сенсаційно поступився БАТЕ в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

БАТЕ – Арсенал – 1:0

Гол: Драгун, 45

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Головна сенсація вечора сталася в Білорусі, де місцевий БАТЕ обіграв лондонський Арсенал.

Наприкінці першого тайму Драгун вистрибнув найвище у штрафному майданчику "канонірів" і відправив м'яч у ворота. Його гол так і залишився єдиним у цьому матчі.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 21 лютого. Початок о 19:55.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

БАТЕ - Арсенал: Четвер 14 лютого 2019

БАТЕ
Матч завершено
1 : 0
Арсенал
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Теги
Ліга Європи Відеоновини БАТЕ - Арсенал БАТЕ БАТЕ Арсенал Арсенал
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